Очевидцы о взрыве в Вологде: «До сих пор сердце колотится»

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В соседней от взрыва квартире вынесло балкон и самой квартире нанесен непоправимый ущерб, об этом рассказала News.ru хозяйка квартиры Ольга Романова.

«Меня там не было в момент взрыва. Знакомые временно жили. Вот так была у меня квартира и нет», — говорит женщина.

В момент взрыва в квартире находилась знакомая Ольги, женщина получила ожоги и была госпитализирована.

«Хорошо, что жива осталась. Мы до сих пор в шоке от произошедшего», — заключила женщина.

По словам жителей и очевидцев происшествия, взрыв был слышен практически по всему городу. Многие подумали, что взорвалась машина, а некоторые даже подумали, что началась война.

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«Дом вижу из окна. Спиной к окну сидела и увидела вспышку и сразу сильный грохот. Сначала подумала, что машина во дворе рванула. Потом уже поняли, что в доме напротив», — поделилась жительница соседнего дама Елена Михайлова.

По её словам, жители злополучного дома, не сразу поняли, что произошло, Елена видела, как они выбегали в подъезд и выглядывали из окон, думая, что что-то случилась на улице.

«На глазах взрыв произошел, 50 метров от меня. Ребенка укладывала и тут такое. До сих пор сердце колотится. Первая мысль была, что машина взорвалась под окном! А тут вообще беда, соболезную соседям», — рассказала другая очевидец происшествия Мария Чистякова.

В ночь на воскресенье 16 декабря, одном из жилых многоквартирных домов в Вологде произошёл взрыв бытового газа. В результате погиб по меньшей мере один человек, ещё семеро получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Мэр Вологды Сергей Воропанов ввел в городе режим ЧС.

Ранее News.ru писал о том, что Вологодские следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома.