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По факту взрыва газа в Вологде завели уголовное дело

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Вологодские следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома.

«По факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Вологде возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

По данным ведомства, взрыв произошёл на последнем этаже пятиэтажки на улице Карла Маркса. 43-летняя хозяйка квартиры скончалась в машине скорой помощи. С травмами в больницу доставлены двое мужчин и одна женщина, около 90 жителей дома были эвакуированы.

Ранее News.ru писал, что после взрыва газа в жилом доме Вологды сохраняется угроза обрушения здания. Власти Вологды ввели режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия сейчас работают следователи, криминалисты, спасатели и полиция. Им предстоит детально разобраться в обстоятельствах инцидента и установить лиц, ответственных за случившееся.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #Вологда
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