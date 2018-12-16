По факту взрыва газа в Вологде завели уголовное дело

https://news.ru/storage/news/16417f229c009834da9bef6699d8d6b5/a77dca80-e04b-4f86-8d04-d291c75173ba_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Вологодские следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома.

«По факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Вологде возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

По данным ведомства, взрыв произошёл на последнем этаже пятиэтажки на улице Карла Маркса. 43-летняя хозяйка квартиры скончалась в машине скорой помощи. С травмами в больницу доставлены двое мужчин и одна женщина, около 90 жителей дома были эвакуированы.

Ранее News.ru писал, что после взрыва газа в жилом доме Вологды сохраняется угроза обрушения здания. Власти Вологды ввели режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия сейчас работают следователи, криминалисты, спасатели и полиция. Им предстоит детально разобраться в обстоятельствах инцидента и установить лиц, ответственных за случившееся.