Мэр Вологды после взрыва ввёл в городе режим ЧС

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Власти Вологды ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, сегодня на месте начнутся работы по разбору завалов частично обрушившегося здания. Жильцов пострадавшего подъезда отправили в пункты временного размещения, остальные подъезды дома полностью сохранены. Воропанов также уточнил данные по жертвам и пострадавшим: погибла одна женщина, ещё четыре человека пострадали и были госпитализированы. Также градоначальник выложил на своей странице в соцсети несколько фотографий, сделанных на месте происшествия.

Как писал News.ru, мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в Вологде в ночь на 16 декабря. Сейчас на месте продолжают работать следователи, криминалисты, спасатели и полиция. Региональное следственное управление СКР уже начал по факту проверку.