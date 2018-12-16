СКР начал проверку после взрыва в Вологде

По факту взрыва газа в жилом доме в Вологде начала проверка. Следователям предстоит детально разобраться в обстоятельствах инцидента и установить лиц, ответственных за случившееся.
Сейчас на месте продолжают работать следователи, криминалисты, спасатели и полиция, сообщили ТАСС в областном главке СКР.
Как писал News.ru, мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в Вологде в ночь на 16 декабря. В результате погибла женщина, ещё семь человек пострадали, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.