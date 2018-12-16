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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вологде

vk.com/life4e

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В одном из жилых многоквартирных домов в Вологде произошёл взрыв бытового газа. В результате погиб по меньшей мере один человек, ещё семеро получили ранения.

Всех пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу. Тем временем, в соцсетях уже появилось видео, снятое одним из очевидцев.

  

По данным МЧС, инцидент произошёл в ночь на 16 декабря в одной из квартир дома по улице Карла Маркса. Взрыв разрушил часть здания, обломки повредили припаркованные во дворе автомобили. На месте уже работает экстренный оперативный штаб, из двух подъездов эвакуировано 30 жильцов. Газ временно перекрыт, чтобы избежать дальнейшей утечки. Причины ЧП выясняются.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Калифорнии из-за угрозы взрыва эвакуировали одно из зданий штаб-квартиры Facebook.


#ВЗРЫВ #дом #Вологда
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