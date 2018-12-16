Угроза обрушения дома после взрыва газа сохраняется в Вологде

https://news.ru/storage/news/65628d7e45cc6c04b01bf4590ce07075/195e8509-61cf-4ada-b138-8246b9f5c286_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Следственном управлении СК сообщили, что после взрыва газа в жилом доме Вологды сохраняется угроза обрушения здания.

«В настоящее время сохраняется опасность обрушения конструкций здания, в связи с чем следователями СК привлекаются эксперты и специалисты соответствующего профиля к организации безопасного осмотра места происшествия и разбора завалов», — говорится в сообщении.

Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в Вологде в ночь на 16 декабря. Сейчас на месте продолжают работать следователи, криминалисты, спасатели и полиция. Региональное следственное управление СКР уже начал по факту проверку.

Как ранее писал News.ru, власти Вологды ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилом многоквартирном доме.