Угроза обрушения дома после взрыва газа сохраняется в Вологде

В Следственном управлении СК сообщили, что после взрыва газа в жилом доме Вологды сохраняется угроза обрушения здания.
«В настоящее время сохраняется опасность обрушения конструкций здания, в связи с чем следователями СК привлекаются эксперты и специалисты соответствующего профиля к организации безопасного осмотра места происшествия и разбора завалов», — говорится в сообщении.
Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в Вологде в ночь на 16 декабря. Сейчас на месте продолжают работать следователи, криминалисты, спасатели и полиция. Региональное следственное управление СКР уже начал по факту проверку.
Как ранее писал News.ru, власти Вологды ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилом многоквартирном доме.