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Найденные в Магнитогорске тела опознаны почти все

vk.com/magnitogorsk_news

общество [ версия для печати ]

Тела 19 человек, погибших после обрушения дома в Магнитогорске, опознаны. Всего из-под завалов извлечено 22 трупа, сообщил представитель Главного управления МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

Ещё 20 человек числятся пропавшими без вести в результате инцидента, передаёт его слова ТАСС.

В лечебных учреждениях сейчас находятся 6 человек, добавил он.

Ранее News.ru сообщал, что под завалами рухнувшего подъезда находят домашних питомцев. Так, в течение суток из-под обломков удалось вызволить волнистого попугая и кошку.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж.

Среди тех, чья судьба до сих пор неизвестна, пятеро детей. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную.


#смерть #магнитогорск #обрушение
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