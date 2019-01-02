Попугая спасли на руинах рухнувшего дома в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/83681495661d1ec5a3c2d229911b6eea/cc7930bb-bc67-4504-b76f-16df2e860240_850.jpg Natalya Loginova/Global Look Press

Живого попугайчика вытащили из-под завалов многоквартирного жилого дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд. Таким образом, ещё одна жизнь, пусть и не человека, была спасена.

«Да, действительно, сегодня спасатели нашли живого волнистого попугая», — сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Официально подтверждена гибель 16 человек. Шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы. Судьба ещё 25 жильцов дома остаётся неизвестной.