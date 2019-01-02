USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent53.25 $ Bitcoin3,840.78 $
МОСКВА-3°C13:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Число погибших в Магнитогорске постоянно растёт

Магнитогорск/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Спасатели обнаружили ещё двоих погибших под завалами многоквартирного жилого дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд. Их тела уже извлечены из-под обломков здания.

По информации пресс-службы МЧС России, это женщины.

Таким образом, официальное количество жертв трагедии достигло 16 человек. Но спасатели говорят, что по мере продолжения разбора завалов цифра будет увеличиваться.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Шестеро человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Судьба 25 жителей остаётся неизвестной.


#взрывы #магнитогорск #обрушения #челябинскаяобласть
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
общество 10:46, 2 января 2019
МЧС: квартиры во взорвавшемся доме пригодны для жизни
происшествия 08:29, 2 января 2019
Губернатор проведёт встречи по вопросам ЧП в Магнитогорске
происшествия 00:49, 2 января 2019
Оборудование в рухнувшем доме в Магнитогорске не проверяли
Лента новостей
в мире 13:32
Поезд врезался в столб в Каталонии
в мире 13:32
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
в мире 13:26
Китайские спасатели ищут в море экипаж затонувшего судна
спорт 13:26
Агент Хабиба поведал об отдыхе бойца в «райском Дагестане»
происшествия 13:21
Тело женщины извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Другие новости
происшествия 13:21
Тело женщины извлекли из-под завалов в Магнитогорске
происшествия 12:56
Определены сроки похорон жертв ЧП в Магнитогорске
происшествия 12:29
Ещё одного погибшего нашли в Магнитогорске
происшествия 12:20
Спасатели нашли тело ребёнка под завалами в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top