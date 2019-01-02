Число погибших в Магнитогорске постоянно растёт

https://news.ru/storage/news/0418e65c93655cb50132094e9c4a5816/5a3d6abe-136e-45c4-a279-cffc18a3cbab_850.jpg Магнитогорск/vk.com

Спасатели обнаружили ещё двоих погибших под завалами многоквартирного жилого дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд. Их тела уже извлечены из-под обломков здания.

По информации пресс-службы МЧС России, это женщины.

Таким образом, официальное количество жертв трагедии достигло 16 человек. Но спасатели говорят, что по мере продолжения разбора завалов цифра будет увеличиваться.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Шестеро человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Судьба 25 жителей остаётся неизвестной.