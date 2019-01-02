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Кошку спасли из-под обломков рухнувшего дома в Магнитогорске

Магнитогорск/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Живую кошку вытащили из-под завалов многоквартирного жилого дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд. Ранее стало известно о спасении волнистого попугая.

«Спасатели нашли кошку, женщина её забрала, на руках утащила», — сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Официально подтверждена гибель 21 человека, 14 жертв опознаны.

Шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы. Продолжаются поиски ещё 20 жильцов дома. Среди тех, чья судьба до сих пор неизвестна, пятеро детей. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную.


#взрывы #магнитогорск #кошки #обрушения #челябинскаяобласть
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