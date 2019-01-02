Судьба пятерых детей неизвестна после взрыва в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/9319404b1292704e935167d9e0dc9fc7/949eee85-74fe-4696-ae63-04870f74d05f_850.jpg Магнитогорск/vk.com

Информация о судьбе пятерых детей, которые проживали во взорвавшемся в Магнитогорске доме, пока не поступала, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

По её словам, заявления о розыске этих детей на данный момент не поступало, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что количество погибших в Магнитогорске вновь увеличилось. Из-под завалов извлечено тело женщины. Число жертв, чья смерть подтверждена официально, достигло 19 человек. Среди них — два ребёнка.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Шестеро человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Судьба ещё 22 жильцов дома остаётся неизвестной.