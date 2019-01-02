Трагедия в Магнитогорске: жертв больше, чем пропавших

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Поисковая операция в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного жилого дома, преодолела психологический рубеж. Списки погибших и тех, чья судьба была официально не определена, сначала сравнялись, а теперь жертв стало больше, чем пропавших.

21-м, кого извлекли из-под обломков, стал мужчина.

Среди тех, кому не удалось спастись, два ребёнка. Ещё пятерых ищут. В общей сложности предстоит найти 20 человек. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы.