Трагедия в Магнитогорске: жертв больше, чем пропавших

Поисковая операция в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного жилого дома, преодолела психологический рубеж. Списки погибших и тех, чья судьба была официально не определена, сначала сравнялись, а теперь жертв стало больше, чем пропавших.
21-м, кого извлекли из-под обломков, стал мужчина.
Среди тех, кому не удалось спастись, два ребёнка. Ещё пятерых ищут. В общей сложности предстоит найти 20 человек. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы.