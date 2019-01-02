USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,286 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,848.01 $
МОСКВА-3°C16:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Трагедия в Магнитогорске: жертв больше, чем пропавших

Магнитогорск/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Поисковая операция в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного жилого дома, преодолела психологический рубеж. Списки погибших и тех, чья судьба была официально не определена, сначала сравнялись, а теперь жертв стало больше, чем пропавших.

21-м, кого извлекли из-под обломков, стал мужчина.

Среди тех, кому не удалось спастись, два ребёнка. Ещё пятерых ищут. В общей сложности предстоит найти 20 человек. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы.


#взрывы #магнитогорск #обрушения #челябинскаяобласть
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
происшествия 13:57, 2 января 2019
Судьба пятерых детей неизвестна после взрыва в Магнитогорске
происшествия 12:56, 2 января 2019
Определены сроки похорон жертв ЧП в Магнитогорске
происшествия 11:13, 2 января 2019
Попугая спасли на руинах рухнувшего дома в Магнитогорске
Лента новостей
политика 16:28
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
происшествия 16:27
Роспотребнадзор открыл горячую линию в Магнитогорске
в мире 16:26
Украинец украл мощи из храма с надеждой на чудо
политика 16:24
Помпео: нам нужно больше информации по делу Уилана
спорт 16:22
Роналду поведал о реакции родных на слухи о насилии
Другие новости
происшествия 16:27
Роспотребнадзор открыл горячую линию в Магнитогорске
происшествия 15:51
Пожар в Архангельске унёс жизни младенца и троих взрослых
происшествия 15:36
Кошку спасли из-под обломков рухнувшего дома в Магнитогорске
происшествия 15:31
Кран врезался в опору моста в Москве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top