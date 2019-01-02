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Спасатели вынуждены вручную разбирать завалы в Магнитогорске

vk.com/magnitogorsk_news

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Экстренные службы вручную разбирают завалы повреждённого дома в Магнитогорске. Спасатели демонтируют конструкции, мешающие работе специальной техники.

Поисковые работы продолжаются, но без использования манипуляторов, так как они создают лишнюю вибрацию и могут спровоцировать новое обрушение. Уцелевшая стена может в любой момент упасть на спасателей, пишет РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал о ходе лечения выжившего под обломками 11-месячного Вани Фокина. Его перевезли на самолёте в Москву. Состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное. Мальчику сохранили головной мозг, восстановили гомеостаз и водный баланс. Выздоровление займёт длительное время.


#магнитогорск
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