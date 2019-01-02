USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent53.25 $ Bitcoin3,840.78 $
МОСКВА-3°C12:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Спасатели нашли тело ребёнка под завалами в Магнитогорске

Магнитогорск/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда, тело ребёнка.

По данным пресс-службы ведомства, погибшей является девочка, возраст которой составляет примерно три года.

Ранее News.ru писал, что спасатели обнаружили ещё двоих погибших под завалами. По информации пресс-службы МЧС России, это женщины.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Шестеро человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Судьба 24 жителей остаётся неизвестной.


#мчс #ВЗРЫВ #магнитогорск #обрушение
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
общество 11:26, 2 января 2019
Москвичи скорбят по жертвам ЧП в Магнитогорске
происшествия 11:13, 2 января 2019
Попугая спасли на руинах рухнувшего дома в Магнитогорске
происшествия 09:56, 2 января 2019
Граждане Таджикистана пропали после взрыва в Магнитогорске
Лента новостей
общество 12:52
Россияне выиграли миллиард в новогоднем «Русском лото»
общество 12:45
Владимир Путин поздравил с днём рождения Юрия Григоровича
оружие 12:43
«Коалиция-СВ» сможет обрушить на врага шквал снарядов
спорт 12:37
Испанцы обесценили Роналду
в мире 12:35
Немецкий суд арестовал сбивавшего иностранцев водителя
Другие новости
происшествия 12:29
Ещё одного погибшего нашли в Магнитогорске
происшествия 11:51
Скворцова рассказала о лечении младенца из Магнитогорска
происшествия 11:49
Охранник магазина подозревается в убийстве вора в Уфе
происшествия 11:27
Пожар в пятиэтажке погубил москвича
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top