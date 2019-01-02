Спасатели нашли тело ребёнка под завалами в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/18a422a74c64eb6c0bfcd2dc32f06ce7/f5d0fbda-43c3-4a42-a861-efad5548dbed_850.jpg Магнитогорск/vk.com

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда, тело ребёнка.

По данным пресс-службы ведомства, погибшей является девочка, возраст которой составляет примерно три года.

Ранее News.ru писал, что спасатели обнаружили ещё двоих погибших под завалами. По информации пресс-службы МЧС России, это женщины.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Шестеро человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Судьба 24 жителей остаётся неизвестной.