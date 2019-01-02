Скворцова рассказала о лечении младенца из Магнитогорска

Угроза жизни выжившего под завалами повреждённого дома в Магнитогорске младенца отсутствует, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное, пишет «Интерфакс». Мальчику сохранили головной мозг, восстановили гомеостаз и водный баланс. Выздоровление займёт длительное время.
«Надеемся, ребенка восстановят без дефектов», — подытожила глава ведомства.
Оперировать малыша пока не собираются. Сейчас медики бьются над тем, чтобы вывести маленького героя из тяжёлого состояния, сообщил руководитель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, пишет РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал о спецрейсе санавиации России из Магнитогорска в Москву. Самолёт доставил в столицу уцелевшего младенца.