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Скворцова рассказала о лечении младенца из Магнитогорска

Магнитогорск/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Угроза жизни выжившего под завалами повреждённого дома в Магнитогорске младенца отсутствует, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное, пишет «Интерфакс». Мальчику сохранили головной мозг, восстановили гомеостаз и водный баланс. Выздоровление займёт длительное время.

«Надеемся, ребенка восстановят без дефектов», — подытожила глава ведомства.

Оперировать малыша пока не собираются. Сейчас медики бьются над тем, чтобы вывести маленького героя из тяжёлого состояния, сообщил руководитель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, пишет РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал о спецрейсе санавиации России из Магнитогорска в Москву. Самолёт доставил в столицу уцелевшего младенца.


#магнитогорск #ВероникаСкворцова #челябинскаяобласть
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