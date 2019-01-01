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Младенца из Магнитогорска доставили в Москву

EMERCOM of Russia/Twitter.com

общество [ версия для печати ]

Обнаруженного под завалами жилого дома в Магнитогорске 11-месячного ребёнка доставили в Москву. Он прилетел в столицу спецбортом в сопровождении медиков.

В аэропорту Шереметьево, где приземлился самолёт, уже ожидала машина реанимации, передаёт ТАСС.

Глава Федерального медико-биологического агентства Минздрава России Владимир Уйба сообщил, что мальчик перенёс перелёт удовлетворительно. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

На месте трагедии 1 января 2019 года нашли живого 11-месячного мальчика. Уцелевшего младенца спецбортом санавиации отправили на лечение в столицу. Малышом займутся медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее News.ru сообщил прогноз медработников по поводу здоровья ребёнка. Представители Минздрава заявили, что шансы восстановиться у него есть.


#москва #магнитогорск #младенец
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