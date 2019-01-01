Борт санавиации отправился на Урал за спасённым малышом

https://news.ru/storage/news/d68a527cf77e0eeef98a0beec4ec72d3/ad2e0fa2-485f-4de4-ab70-59ee6457a703_850.jpg Санитарная авиация России/vk.com

Специализированный самолёт Федерального медико-биологического агентства отправился из Москвы в Магнитогорск. Он должен перевезти в столицу младенца, найденного под завалами многоквартирного дома, где произошёл взрыв газа.

Состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое. У него серьёзные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Там уточнили, что на борту самолёта на Урал отправились лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи России, специалисты агентства.

«Ребёнок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии», — сказано в сообщении министерства.

Остававшегося больше суток под руинами грудничка обнаружили, как сообщал News.ru, услышав его плач. Младенца спасло то, что он был укутан в тёплую одежду и находился в кроватке. Врачи дали положительные прогнозы по состоянию его здоровья, однако 10-месячному малышу потребуется профессиональная медицинская помощь.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы. Судьба 35 человек до сих пор неизвестна.