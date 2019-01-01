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Отец помог спасателям найти находящегося под завалами сына

Пресс-служба МЧС России

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Отец младенца, который был обнаружен живым под завалами в Магнитогорске, перед этим рассказал спасателям, где мог находиться его сын.

По словам мужчины, в момент взрыва он был на работе. Его спасло то, что в день трагедии он согласился подменить своего сослуживца.

«Сегодня пришёл на место, показал спасателям, где примерно искать. Надо было вчера это сделать, но не пустили вчера, была суматоха», — рассказал отец.

Он сообщил, что в больнице также находится его жена. Вместе они, «скрестив пальцы», ждут от врачей информацию о состоянии малыша, который в настоящее время находится в реанимации.

В свою очередь, двоюродная сестра супруги — Алиса пояснила, что мама и старший ребёнок спали на диване, а младенец — в кроватке, когда прогремел взрыв. При обрушении диван «ушёл» в одну сторону, кроватка — в другую, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что состояние 11-месячного ребёнка, спасённого из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске, оценивается как тяжёлое. У мальчика диагностированы серьёзные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма. При необходимости его доставят в Москву для оказания дальнейшей помощи.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #спасатели #магнитогорск #младенец
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