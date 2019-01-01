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Спасённого младенца могут доставить в Москву

Илья Московец/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Состояние 11-месячного ребёнка, спасённого из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске, оценивается как тяжёлое, сообщили в Минздраве.

У мальчика диагностированы серьёзные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма. При необходимости его доставят в Москву для оказания дальнейшей помощи, передаёт 74.ru.

Из Челябинска в Магнитогорск уже выехала бригада лучших врачей-реаниматологов. Кроме того, к телемедицинским консультациям готовы подключиться столичные медики.

Ранее врачи дали положительные прогнозы по состоянию здоровья малыша.

Остававшегося больше суток под руинами грудничка обнаружили, как сообщал News.ru, услышав его плач. Младенца спасло то, что он был укутан в тёплую одежду и находился в кроватке.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, шестеро (с учётом найденного младенца) находятся в больнице. Судьба 35 человек до сих пор неизвестна.


#дети #ЧП #магнитогорск
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