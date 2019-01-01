Медики: шансы у спасённого в Магнитогорске младенца есть

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Врачи дали положительные прогнозы по состоянию здоровья 10-месячного младенца, спасённого из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд. Медики продолжают обследовать малыша.

«Сейчас им занимаются, проводят рентгенографию костей черепа, грудной клетки, конечностей. Ребёнок в сознании. Прогноз положительный», — цитирует ТАСС сотрудника больницы.

При этом по данным РИА Новости, которое ссылается на информацию службы скорой помощи, состояние ребёнка по-прежнему оценивается как тяжёлое.

Остававшегося больше суток под руинами грудничка обнаружили, как сообщал News.ru, услышав его плач. Младенца спасло то, что он был укутан в тёплую одежду и находился в кроватке.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, шестеро (с учётом найденного младенца) находятся в больнице. Судьба 35 человек до сих пор неизвестна.