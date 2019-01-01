Живого младенца нашли под завалами в Магнитогорске

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Сотрудники МЧС достали из-под обломков разрушенного подъезда здания в Магнитогорске живого младенца. Ребёнок провёл среди обломков больше суток.

Спасённому около 10 месяцев, пишет РЕН ТВ. Врачи оценивают состояние грудничка как тяжёлое. Медики готовят реанимационные мероприятия. Маленький пациент уже находится в больнице вместе с мамой.

Свидетели операции назвали увиденное чудом. Ребёнка спасло то, что он был укутан в тёплую одежду и находился в кроватке. Экстренные службы услышали детский плач и пошли на звук.

Ранее News.ru сообщал о состоянии здоровья 13-летнего подростка, пострадавшего в результате взрыва бытового газа в Магнитогорске. Мальчик получил сотрясение головного мозга, ушибы и обморожение ступней 1-й и 2-й степеней. Его жизни ничего не угрожает. Под наблюдением специалистов он пробудет до трёх недель.