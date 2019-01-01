USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C15:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Живого младенца нашли под завалами в Магнитогорске

vk.com/vkmgn

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники МЧС достали из-под обломков разрушенного подъезда здания в Магнитогорске живого младенца. Ребёнок провёл среди обломков больше суток.

Спасённому около 10 месяцев, пишет РЕН ТВ. Врачи оценивают состояние грудничка как тяжёлое. Медики готовят реанимационные мероприятия. Маленький пациент уже находится в больнице вместе с мамой.

Свидетели операции назвали увиденное чудом. Ребёнка спасло то, что он был укутан в тёплую одежду и находился в кроватке. Экстренные службы услышали детский плач и пошли на звук.

Ранее News.ru сообщал о состоянии здоровья 13-летнего подростка, пострадавшего в результате взрыва бытового газа в Магнитогорске. Мальчик получил сотрясение головного мозга, ушибы и обморожение ступней 1-й и 2-й степеней. Его жизни ничего не угрожает. Под наблюдением специалистов он пробудет до трёх недель.


#ребенок #спасение #магнитогорск
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
происшествия 14:40, 1 января 2019
МЧС: под завалами в Магнитогорске слышны звуки, похожие на плач
происшествия 14:16, 1 января 2019
Врач оценил состояние подростка из Магнитогорска
Лента новостей
новый год 15:35
МВД отчиталось о новогодней ночи без происшествий
в мире 15:30
Нападение в Манчестере рассматривают как теракт
в мире 15:24
Варфоломей подтвердил передачу томоса автокефалии Украине
происшествия 15:21
Хоккеиста-авиадебошира признали мелким хулиганом
общество 15:20
График переселения по реновации составят до конца года
Другие новости
происшествия 15:21
Хоккеиста-авиадебошира признали мелким хулиганом
происшествия 15:04
Пострадавшие в столичном парке Горького получат компенсации
происшествия 14:53
Собянин поручил уволить директора парка Горького
происшествия 14:40
МЧС: под завалами в Магнитогорске слышен плач
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top