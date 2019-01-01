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Выжившего младенца отправили в клинику Леонида Рошаля

vk.com/magnitogorsk_news

происшествия [ версия для печати ]

Уцелевшего под завалами разрушенного дома в Магнитогорске младенца спецбортом санавиации отправили на лечение в Москву. Малышом займутся медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Учреждение возглавляет Леонид Рошаль. Об особом рейсе из Челябинской области в столицу детский омбудсмен написала в своём Instagram.

«На связи с докторами. Надежда есть. Это чудо, конечно!» — подытожила чиновница.

1 января спасатели обнаружили тело девятой жертвы взрыва бытового газа в Магнитогорске. Погибшей оказалась женщина.

Ранее News.ru сообщал о визите в Челябинскую область главы СК РФ Александра Бастрыкина. Руководитель ведомства проводит осмотр места происшествия вместе с главой региона Борисом Дубровским.


#медицина #магнитогорск #челябинскаяобласть
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