Выжившего младенца отправили в клинику Леонида Рошаля

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Уцелевшего под завалами разрушенного дома в Магнитогорске младенца спецбортом санавиации отправили на лечение в Москву. Малышом займутся медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Учреждение возглавляет Леонид Рошаль. Об особом рейсе из Челябинской области в столицу детский омбудсмен написала в своём Instagram.

«На связи с докторами. Надежда есть. Это чудо, конечно!» — подытожила чиновница.

1 января спасатели обнаружили тело девятой жертвы взрыва бытового газа в Магнитогорске. Погибшей оказалась женщина.

Ранее News.ru сообщал о визите в Челябинскую область главы СК РФ Александра Бастрыкина. Руководитель ведомства проводит осмотр места происшествия вместе с главой региона Борисом Дубровским.