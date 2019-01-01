МЧС нашло тело девятой жертвы взрыва в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/be16dc3d83817ea1efd24a0ebcaa12ce/240422bb-a901-4d60-a32e-f7efa97c827a_850.jpg Первый Республиканский Телеканал/vk.com

Спасатели обнаружили тело девятой жертвы взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Погибшей оказалась женщина.

Сотрудники МЧС извлекают покойную из-под обломков здания, сообщает ТАСС.

«Извлекают, но пока не всё получается», — сообщил представитель экстренной службы.

На месте трагедии 1 января 2019 года нашли живого 10-месячного мальчика. Врачи оценивают состояние грудничка как тяжёлое. За уцелевшим малышом из столицы вылетел спецборт санавиации.

Ранее News.ru сообщил прогноз медиков по поводу здоровья младенца. Представители Минздрава заявили, что шансы восстановиться у ребёнка есть.