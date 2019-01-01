USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,743.15 $
МОСКВА-5°C20:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Бастрыкин прибыл в Магнитогорск

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин Михаил Воскресенский/РИА Новости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин

общество [ версия для печати ]

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл на место взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Магнитогорске.

Председатель СК проводит осмотр места происшествия вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее News.ru писал, что спасатели обнаружили тело девятой жертвы взрыва. Погибшей оказалась женщина. Сотрудники МЧС извлекают покойную из-под обломков здания.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Девять человек погибли, шестеро госпитализированы с травмами. Судьба 34 человек до сих пор неизвестна.


#ЧП #магнитогорск #александрбастрыкин
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
происшествия 18:48, 1 января 2019
МЧС нашло тело девятой жертвы взрыва в Магнитогорске
общество 18:45, 1 января 2019
Миллионы перечислены для пострадавших в Магнитогорске
происшествия 18:35, 1 января 2019
Восьмое тело извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Лента новостей
в мире 20:26
Переживший Холокост писатель скончался в ФРГ
в мире 20:24
Футболисты Франции удостоены ордена Почётного легиона
общество 20:20
Сильная метель ожидается в Москве
спорт 20:16
Роналду вернётся в сборную Португалии
спорт 20:08
«Интер» хочет вернуть Матео Ковачича
Другие новости
общество 20:20
Сильная метель ожидается в Москве
общество 19:14
Первая в России игорная зона «Азов-Сити» закрыта
общество 19:00
Жителей не пускают домой из-за угрозы новых обрушений
общество 18:45
Миллионы перечислены для пострадавших в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top