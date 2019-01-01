Бастрыкин прибыл в Магнитогорск

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл на место взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Магнитогорске.
Председатель СК проводит осмотр места происшествия вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее News.ru писал, что спасатели обнаружили тело девятой жертвы взрыва. Погибшей оказалась женщина. Сотрудники МЧС извлекают покойную из-под обломков здания.
Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Девять человек погибли, шестеро госпитализированы с травмами. Судьба 34 человек до сих пор неизвестна.