Бастрыкин прибыл в Магнитогорск

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл на место взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Магнитогорске.

Председатель СК проводит осмотр места происшествия вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее News.ru писал, что спасатели обнаружили тело девятой жертвы взрыва. Погибшей оказалась женщина. Сотрудники МЧС извлекают покойную из-под обломков здания.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Девять человек погибли, шестеро госпитализированы с травмами. Судьба 34 человек до сих пор неизвестна.