Погибших в Магнитогорске стало больше

Спасатели извлекли тело ещё одного человека из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где после взрыва газа обрушился подъезд. По данным пресс-службы МЧС России, это мужчина.
Таким образом, официально подтверждена гибель 27 человек. Среди жертв трое детей — две девочки примерно полутора-двух лет и пятилетний мальчик.
«27 тел погибших извлечены. Из них дети — трое, женщин — 14, мужчин — 10», — сказано в сообщении пресс-службы губернатора Челябинской области.
Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Тела 21 погибшего уже опознаны.
Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Продолжаются поиски ещё 14 жильцов дома.