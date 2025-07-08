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08 июля 2025 в 12:33

В МИД Украины откроется спецотдел по борьбе с Россией

В МИД Украины появится управление по работе с недружественными странами

Андрей Сибига Андрей Сибига Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Украины появится отдельное управление по работе с недружественными странами, сообщил глава ведомства Андрей Сибига в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Также в структуре МИД создадут подразделения по направлению НАТО и санкционной политике.

У нас теперь будут новые раздельные управления. Например, управление недружественными странами. Сюда войдут не только Россия, но и ее союзники, — подчеркнул Сибига.

К недружественным странам Украина относит Россию, Беларусь и КНДР. По словам Сибиги, новый департамент займется «противодействием угрозам» со стороны этих государств. При этом управление НАТО будет выделено из существующего департамента ЕС и НАТО, чтобы усилить фокус на интеграции Украины в Альянс.

Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что дискуссия о вступлении страны в НАТО приобрела токсичный характер. По его словам, все аргументы и контраргументы по этому вопросу уже многократно озвучены, но обсуждение продолжает ходить по кругу, не приводя к конструктивным результатам. Чиновник отметил, что каждый новый раунд переговоров возвращается на «одну и ту же тропу».

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Андрей Сибига
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