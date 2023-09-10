Маск раскрыл, кто является настоящим президентом США Маск: США управляет человек, который контролирует телесуфлер Байдена

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Настоящим президентом США является не номинальный лидер Джо Байден, а человек, контролирующий телесуфлер главе государства, заявил на своей странице в социальной сети Twitter (X) предприниматель Илон Маск. Так он отреагировал на комментарий республиканца Боба Маккобба о «некомпетентном управляющем» Байденом.

Ранее представитель Республиканской партии заявил, что, кто бы ни управлял Джо Байденом, он «абсолютно некомпетентен» и ему следует объявить «импичмент.

Настоящий президент — тот, кто контролирует телесуфлер, — написал Маск.

Джо Байден является самым пожилым президентом в истории США, в ноябре ему должен исполниться 81 год. Он регулярно попадает в курьезные ситуации. его оппоненты полагают, что всему виной возраст и здоровье главы американского государства. Сам Байден заявлял, что находится «в расцвете сил», но при этом признавал, что вопрос о его возрасте является обоснованным. При этом американский лидер намерен принять участие в выборах президента в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Байден не сумел корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время выступления на саммите G20 в Дели. При этом попытка исправить ситуацию привела к еще большему конфузу.

До этого Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо, которая продолжалась около трех с половиной часов, в ней приняли участие 920 выпускников. Отдав очередной диплом, Байден захотел покинуть сцену, однако сделав два шага, глава Белого дома споткнулся и упал.