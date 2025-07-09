Маск усомнился в возможности доверять Трампу Маск: Трампу не следует доверять, если он не обнародует данные по делу Эпштейна

Миллиардер Илон Маск в социальной сети X выразил сомнения в доверии к президенту США Дональду Трампу. Причиной стал отказ публиковать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Как можно ожидать, что люди будут верить Трампу, если он не опубликует файлы Эпштейна? — написал он.

По его словам, сложно ожидать доверия к Трампу, если тот продолжит скрывать файлы Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Кроме того, Маск заявил, что экс-советник Трампа Стив Бэннон также фигурирует в этих материалах, предположительно, имея в виду список якобы замешанных в скандале влиятельных лиц.

Ранее Маск объявил о создании в Соединенных Штатах новой политической партии под названием «Америка». Инициатива получила одобрение после проведенного среди его подписчиков онлайн-голосования, в котором приняли участие более 1,2 млн пользователей. Результаты показали значительную поддержку — 65,4% проголосовавших высказались за учреждение партии.

Также Трамп резко раскритиковал Маска, назвав его «ходячей катастрофой». Глава США заявил, что предприниматель «слетел с катушек», заявив о создании новой политической силы. Трамп подчеркнул, что третья партия создаст разлад и хаос в стране.