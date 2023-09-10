Байден оконфузился перед участниками саммита G20 Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите G20

Фото: Pib/Press Information/Global Look Press

Президент США Джо Байден не сумел корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время выступления на саммите G20 в Дели, сообщает YouTube-канал GOP War Room. При этом попытка исправить ситуацию привела к еще большему конфузу.

Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама, — сказал Байден.

Он попытался исправиться, но и в второй раз имя принца Байдену не поддалось.

Прошу прощения, Мухаммеда Салама, — сказал президент США, поставив ударение на первый слог.

В это время сам принц, чтобы сгладить атмосферу, взял стакан и отпил немного воды.

Летом Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе официальной встречи в Белом доме. Лидер США обратился к Моди со словами «господин президент», но затем быстро себя поправил и отшутился, что понизил своего гостя в должности.

Также сообщалось, что Байден в ходе своей речи в Белом доме зачитал подсказку с телесуфлера. Американский лидер во время своего выступления коснулся темы развития в США сетей высокоскоростного интернета к 2030 году. По информации издания, после того как Байден озвучил свой план, он зачитал фразу «конец цитаты» из телесуфлера.