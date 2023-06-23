Байден оконфузился на встрече с премьером Индии Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский президент Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе официальной встречи в Белом доме. Лидер США обратился к Моди со словами «господин президент», но затем быстро себя поправил и отшутился, что понизил своего гостя в должности. Прямую трансляцию из Белого дома вел телеканал MSNBC.

Господин президент. Господин президент. <...> Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом, — сказал Байден.

Несмотря на неловкую ситуацию, Моди заулыбался и не стал обращать внимание на конфуз Байдена.

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