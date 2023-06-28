Байден снова зачитал не тот текст Daily Express US: президент США Байден после своей речи зачитал подсказку с телесуфлера

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Президент США Джо Байден в ходе своей речи в Белом доме зачитал подсказку с телесуфлера, пишет Daily Express US. Американский лидер во время своего выступления коснулся темы развития в США сетей высокоскоростного интернета к 2030 году. По информации издания, после того, как Байден озвучил свой план он зачитал фразу «конец цитаты» из телесуфлера.

На следующий день они послали кого-то осмотреть ее двор. Как написала Бет, «это лучшее, что случилось с сельской Америкой с тех пор, как Закон об электрификации сельских районов в 30–40-е годы обеспечил фермы электричеством». Конец цитаты, — сказал Байден.

Публика не стала реагировать на очередной конфуз президента и продолжили слушать его выступление.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отчаянным дедом решившего баллотироваться на второй срок американского президента Джо Байдена. Политик написал, что на месте американских военных создал бы бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай победы Байдена в выборах, чтобы избежать возможных последствий.