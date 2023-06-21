Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором»

Фото: Saquan Stimpson / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина «смущенным диктатором», передает Reuters. В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.

Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар <...>, заключалась в том, что он не знал, что он там был. Это большое смущение для диктаторов. Когда они не знали, что произошло, — сказал Байден.

Заявление прозвучало после поездки госсекретаря США Блинкена в Китай, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях двух стран.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Китай является «вопиющим провалом». Законодатель возмутился тем, что глава внешнеполитического ведомства «потерпел неудачу» по нескольким ключевым вопросам, включая Тайвань и освобождение американских граждан. Конгрессмен также обвинил Блинкена в том, что он не затронул тему сотрудничества КНР и Кубы. По его словам, Блинкен также обошел стороной историю со сбитым китайским аэростатом.