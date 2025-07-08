Трамп отреагировал на созданную Маском политическую партию Трамп увидел пользу для себя от создания политической партии Маском

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что создание новой политической партии американским предпринимателем Илоном Маском выгодно для лидера Соединенных Штатов. Он увидел в инициативе миллиардера возможность укрепить свои позиции в политической сфере.

Я полагаю, это пойдет нам на пользу. Создание третьих партий всегда играло мне на руку, — заявил республиканский политик в ответ на вопрос в ходе заседания президентского кабинета в Белом доме.

Ранее Маск объявил о создании в Соединенных Штатах новой политической партии под названием «Америка». Инициатива получила одобрение после проведенного среди его подписчиков онлайн-голосования, в котором приняли участие более 1,2 млн пользователей. Результаты показали значительную поддержку — 65,4% проголосовавших высказались за учреждение партии.

Также Трамп резко раскритиковал Маска, назвав его «ходячей катастрофой». Глава США заявил, что предприниматель «слетел с катушек», заявив о создании новой политической силы. Трамп подчеркнул, что третья партия создаст разлад и хаос в стране.

Как считает политолог Юрий Светов, Маск может использовать соцсети для продвижения своей новой партии. По его мнению, благодаря онлайн-платформам он попытается мобилизовать поддержку молодежи, как это было сделано ранее во время предвыборной кампании Трампа.