Трамп отреагировал на созданную Маском политическую партию

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что создание новой политической партии американским предпринимателем Илоном Маском выгодно для лидера Соединенных Штатов. Он увидел в инициативе миллиардера возможность укрепить свои позиции в политической сфере.
Я полагаю, это пойдет нам на пользу. Создание третьих партий всегда играло мне на руку, — заявил республиканский политик в ответ на вопрос в ходе заседания президентского кабинета в Белом доме.
Ранее Маск объявил о создании в Соединенных Штатах новой политической партии под названием «Америка». Инициатива получила одобрение после проведенного среди его подписчиков онлайн-голосования, в котором приняли участие более 1,2 млн пользователей. Результаты показали значительную поддержку — 65,4% проголосовавших высказались за учреждение партии.
Также Трамп резко раскритиковал Маска, назвав его «ходячей катастрофой». Глава США заявил, что предприниматель «слетел с катушек», заявив о создании новой политической силы. Трамп подчеркнул, что третья партия создаст разлад и хаос в стране.
Как считает политолог Юрий Светов, Маск может использовать соцсети для продвижения своей новой партии. По его мнению, благодаря онлайн-платформам он попытается мобилизовать поддержку молодежи, как это было сделано ранее во время предвыборной кампании Трампа.