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07 июля 2025 в 13:06

Названо главное «оружие» Маска, которое поможет продвинуть новую партию

Политолог Светов: Маск может использовать соцсети для продвижения своей партии

Илон Маск Илон Маск Фото: Molly Riley/Global Look Press

Миллиардер Илон Маск может использовать соцсети для продвижения своей новой партии, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, благодаря онлайн-платформам он попытается мобилизовать поддержку молодежи, как это было сделано ранее во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Он отметил, что американские политики уже не раз успешно использовали цифровые технологии для привлечения избирателей, например, во время второй предвыборной гонки 44-го президента США Барака Обамы.

У Маска есть один инструмент, которого раньше не было, — это социальные сети. Через них он может попытаться мобилизовать поддержку молодежи. Он, видимо, на это рассчитывает. Маск уже обеспечил поддержку Трампу, именно таким путем собрав людей. Американцы используют эту технологию достаточно давно. Например, когда Обама баллотировался во второй раз, он собрал 15 миллионов электронных адресов и разослал по ним сообщения с призывом поддержать его. Эта технология сработала и помогла ему выиграть, — пояснил Светов.

Ранее Трамп резко раскритиковал Маска, назвав его «ходячей катастрофой». Глава США заявил, что предприниматель «слетел с катушек», заявив о создании новой политической силы. Трамп подчеркнул, что третья партия создаст разлад и хаос в стране.

США
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Барак Обама
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
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