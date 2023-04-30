Байден пошутил о своем возрасте Байден заявил, что находится в расцвете сил

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден пошутил о своем возрасте и признал, что вопросы на этот счет вполне обоснованны. Он заявил, что «находится в расцвете сил». Во время выступления 29 апреля на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме 80-летний Байден также в шутку назвал четвертого президента США Джеймса Мэдисона своим другом.

Я верю в Первую поправку. И не только потому, что ее составил мой хороший друг Джимми Мэдисон, — пошутил глава Белого дома.

Джеймс Мэдисон жил с 1751 по 1836 год. Он является одним из ключевых авторов Конституции США и Билля о правах, в состав которого входит Первая поправка, которая гарантирует, что американский конгресс, в частности, не будет посягать на свободу слова и свободу прессы.

Спустя некоторое время Байден вновь вернулся к теме своего возраста.

Понимаю, что вопрос о возрасте вполне обоснован. Он у всех на уме. Когда я говорю «у всех», я имею в виду New York Times, они написали в заголовке, что возраст Байдена — большая проблема. Однако возраст [экс-президента США Дональда] Трампа — нет, — сказал он.

Ранее Байден официально заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах в 2024 году. В паре с ним будет выдвигаться вице-президент Камала Харрис.

Политолог-американист Малек Дудаков ранее заявил, что Байден может переизбраться на второй срок в 2024 году, но на пути к этой цели у нынешнего хозяина Белого дома есть целый ряд препятствий. В первую очередь у многих американцев вызывает опасения состояние здоровья 80-летнего главы государства, указал американист.