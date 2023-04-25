Американист рассказал о шансах Байдена на переизбрание Американист Дудаков назвал возраст основным препятствием для переизбрания Байдена

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Джо Байден

Действующий президент США Джо Байден может переизбраться на второй срок в 2024 году, но на пути к этой цели у нынешнего хозяина Белого дома есть целый ряд препятствий, считает политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с Lenta.ru он отметил, что в первую очередь у многих американцев вызывает опасения состояние здоровья 80-летнего главы государства. По его словам, граждан беспокоит, что Байден просто не сможет исполнять президентские полномочия и обязанности.

Подавляющее большинство американцев, больше 70%, не считают, что ему стоило бы идти на выборы, исходя из проблем со здоровьем, — рассказал политолог.

Также эксперт напомнил, что правление Байдена привело страну к столкновению с множеством внешних и внутренних проблем, которые не решаются. Это тоже не внушает энтузиазма большинству избирателей. Тем не менее, по словам аналитика, рейтинг нынешнего президента составляет около 40%.

Дудаков предположил, что в ходе избирательной кампании Байден сделает основную ставку на демонизацию своих оппонентов, в особенности республиканца Дональда Трампа.

Я думаю, что Байден будет говорить о том, что я не такой успешный президент, зато я противостою этим «фашистам и радикалам» в лице сторонников Трампа и самого Трампа, но опять же удастся ли ему за счет этой риторики победить — большой вопрос, — заметил политолог.

Ранее Джо Байден официально заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах в 2024 году. В паре с ним будет выдвигаться вице-президент Камала Харрис.