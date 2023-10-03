«Ленком Марка Захарова»: история и репертуар театра Рассказываем про историю «Ленкома Марка Захарова» и обращаемся к афише театра на осень 2023 года

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Ленком» — один из наиболее известных театров России. Его репертуар включает как классические, так и экспериментальные спектакли. Местные постановки производят фурор не только на родине, но и за рубежом. Обратимся к истории московского театра «Ленком» и узнаем, как ему удалось стать одним из ведущих театров РФ.

Ранняя история «Ленкома»

История «Ленкома» берет отсчет в 1927 году. Созданная энтузиастами организация получила название «Театр работающей молодежи», или же ТРАМ. Труппу составили амбициозные артисты-любители. Поначалу они воспринимали игру на сцене как вечернее хобби. Но в скором времени актерское мастерство стало их профессией.

Трамовцы заняли помещение в доме № 6 на Малой Дмитровке в 1932 году. Стоит отметить, что до революции на месте театра располагался Купеческий клуб. Его посещали сливки общества: выходцы из аристократических семей и известные художники. Члены клуба проводили вечера за прослушиванием арий и просмотром театральных постановок. Еще до появления ТРАМа на Малой Дмитровке царило искусство.

Важным этапом в истории любительского театра стал 1938 год: пост руководителя ТРАМа занял Иван Берсенев, выходец из МХАТа. Одновременно с этим заведение получило название «Московский театр Ленинского комсомола», или «Ленком».

Фото: Елизавета Микулина/РИА Новости Народный артист СССР, режиссер Иван Николаевич Берсенев работает над пьесой

Берсенев и Эфрос — первые руководители «Ленкома»

Благодаря Берсеневу на сцене «Ленкома» впервые поставили спектакли по пьесам Константина Симонова — «Парень из нашей деревни» и «Так и будет». Берсенев также обратился к текстам Чарльза Диккенса, Генрика Ибсена, Льва Толстого и других классиков. С его подачи был сформирован репертуар и обозначено направление дальнейшего развития театра. Берсенев не покидал пост худрука вплоть до собственной смерти в 1951 году.

Следующие 12 лет «Ленком» оставался без руководителя, пока в 1963 году на место режиссера не пришел Анатолий Эфрос. Вместе с ним на сцене театра появились пьесы советских драматургов: «Мой бедный Марат» Алексея Арбузова, «Снимается кино» и «104 страницы про любовь» Эдварда Радзинского, «В день свадьбы» Виктора Розова. «Ленком» обрел всероссийскую известность.

«Ленком» при Марке Захарове

В 1973 году у театра открылось второе дыхание: его руководителем стал Марк Захаров. Репертуар «Ленкома» пополнился экспериментальными спектаклями. Особую популярность заслужила рок-опера «Юнона и Авось». Она произвела фурор как на родине, так и за границей. За 40 лет существования она была поставлена более тысячи раз. Опера значится на афишах «Ленкома» и сегодня.

Мечтой Захарова, по его собственным словам, было собрать «коллекцию актеров», или составить эталонную труппу. С этой целью он вывел на сцену Евгения Леонова, Олега Янковского, Инну Чурикову и многих других именитых артистов. Захаров открыл талант Александра Абдулова и Дмитрия Певцова.

Спектакли Захарова ставятся в «Ленкоме» уже десятки лет. Репертуар театра неизменно включает «Поминальную молитву», «Ва-банк», «Безумный день, или Женитьбу Фигаро» и другие пьесы. Наследие худрука увековечено в названии заведения: с 2019 года театр стал называться «Ленком Марка Захарова».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Марк Захаров

«Юнона и Авось», «Ва-банк», «Маяковский»: лучшие спектакли «Ленкома»

Ленкомовской классикой признаны спектакли, срежиссированные Марком Захаровым. В число наиболее востребованных (судя по количеству продаваемых билетов) постановок входят уже упомянутые «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ва-банк», «Поминальная молитва», а также «Женитьба» и «Шут Балакирев».

Зрители не обделяют вниманием и других постановщиков. Большой популярностью у публики пользуется драма «Маяковский». Ее режиссером и сценаристом выступил Алексей Франдетти. Он является неоднократным лауреатом премии «Золотая маска».

Вместе с другим режиссером, Дмитрием Астраханом, на сцену «Ленкома» пришла пьеса «Доходное место». Для Астраханова она стала дебютом. Наконец, одной из главных постановок в репертуаре театра является пьеса «Королевские игры» Юрия Махаева. Драма об Анне Болейн не сходит с афиш «Ленкома» с 1995 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Спектакль «Под одной крышей»

Афиша «Ленкома» на осень 2023 года

рок-опера «Юнона и Авось» — 30 сентября — 18 ноября;

пьеса «Королевские игры» — 30 сентября — 19 ноября;

пьеса «Поминальная молитва» — 1 октября — 30 ноября;

комедия «Старомодная комедия» — 1 октября — 23 ноября;

комедия «Ва-банк» — 3 октября — 8 ноября;

комедия «Под одной крышей» — 4 октября — 24 ноября;

драма «Маяковский» — 6 октября — 5 ноября;

комедия «Женитьба» — 10 октября — 12 ноября;

драма «Бег» — 11 октября — 16 ноября;

пьеса «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — 12 октября — 28 ноября;

комедия «Tout Paye, или Все оплачено» — 15 октября — 26 ноября;

комедия «Шут Балакирев» — 17 октября — 9 ноября;

комедия «Маршрут построен» — 18 октября — 11 ноября;

драма «Последний поезд» — 19 октября — 22 ноября;

пьеса «Вишневый сад» — 22 октября — 7 ноября;

драма «Люболь» — 28 октября — 21 ноября;

пьеса «Американские горки» — 29 октября — 10 ноября.

«Ленком» — неотъемлемая часть театральной жизни России. Дом на Малой Дмитровке не перестает привлекать любителей искусства. А ставшие классикой постановки, без сомнений, еще не раз соберут полный зал.

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