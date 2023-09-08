Неузнаваемая Татьяна Васильева пришла в «Ленком»: фото после смены имиджа Артистка приняла приглашение Марка Варшавера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Татьяна Васильева во время сбора труппы театра «Ленком Марка Захарова»

Татьяна Васильева стала актрисой труппы «Ленкома». Она заменила в спектаклях Инну Чурикову, которая скончалась весной этого года. Артистка появилась на сборе труппы, который состоялся в пятницу, 8 сентября.

Многие собравшиеся с трудом узнали Татьяну Васильеву, так как она сменила имидж. Теперь у актрисы рыжие волосы и челка. Как рассказала звезда NEWS.ru, ранее ее не раз звали в «Ленком».

«Да, я мечтала играть в Ленкоме. Но как-то не складывалось. Это уже третье предложение тут оказаться. Получилось, что Марк Борисович поспособствовал. Когда Марк Анатольевич приглашал, там у меня были какие-то свои причины. Мне очень понравилось, что ко мне так отнеслись здесь», — рассказала Васильева NEWS.ru.

Не так давно актриса проходила лечение в больнице. По ее словам, она попала в медицинское учреждение из-за «камней в ушах». Сейчас Васильева себя чувствует хорошо.

Как выглядит Татьяна Васильева — в фотогалерее NEWS.ru.