«Камни в ушах»: актриса Татьяна Васильева о причинах госпитализации Актриса Васильева назвала «камни в ушах» причиной своей госпитализации

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Татьяна Васильева

Госпитализация знаменитой советской и российской актрисы Татьяны Васильевой произошла из-за проблем с внутренним ухом, сообщает KP.RU. Как рассказывает издание, нарушения привели к головокружениям, которые сначала ошибочно связали с дефицитом кислорода в головном мозге.

Издание поясняет, что утром 14 июля у Татьяны Васильевой закружилась голова, актрису госпитализировали и в больнице первоначально решили, что у нее проблемы с насыщением кислородом сосудов головного мозга. Позже выяснилось, что причиной головокружений оказались «камни» в ушах.

Профессор, доктор наук, врач-оториноларинголог Юрий Русецкий рассказал в беседе с газетой, что ухо — орган, ответственный не только за слух, но и за равновесие и «камни» — это разговорное название, а научное — отолитиаз.

Во внутреннем ухе расположен вестибулярный аппарат, представляющий собой сложный лабиринт, заполненный жидкостью. В ухе находятся волосковые клеточки, которые отвечают за равновесие, они перемещаются вместе с мембранной. При наклоне или повороте головы они смещаются, благодаря этому мы ощущаем изменение тела в пространстве даже при закрытых глазах. Проблема возникает тогда, когда в жидкости начинают неправильно перемещаться эти «камни» — мелкие кальциевые кристаллы, — пояснил врач.

По его словам, если в мембране образуются отолиты, они смещают ее даже в состоянии покоя, а при движении мембрана смещается гораздо сильнее, и человек ощущает головокружение.

Эти камни есть и будут со мной. Просто с ними надо научиться жить... Не переживайте, со мной все в порядке, — рассказала изданию Татьяна Васильева.

В больнице уточнили, что артистка пока находится в отделении в состоянии средней тяжести.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Татьяну Васильеву вывели из реанимации. Врачи не нашли у 76-летней артистки никаких осложнений.