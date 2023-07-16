Стало известно о переводе актрисы Татьяны Васильевой из реанимации Baza: актрису Татьяну Васильеву перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Татьяна Васильева

Telegram-канал Baza сообщил, что актрису Татьяну Васильеву, ранее доставленную в больницу, вывели из реанимации. По информации канала, состояние актрисы улучшилось, врачи оценивают его как средней тяжести.

Канал также отмечает, что из реанимации Васильеву перевели в отделение сосудистой невралгии, у актрисы выявлено нарушение сосудистого кровообращения.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. По информации канала, врачи не нашли у 76-летней артистки никаких осложнений. Утверждается, что она продолжает находиться в стационаре. Сама Васильева эту информацию не подтверждала.

Тем временем источник Telegram-канала SHOT утверждал, что у Васильевой возникли проблемы с питанием головного мозга. По его словам, у актрисы диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы, при котором уменьшается кровоснабжение артерий и человек падает в обморок

Позднее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник отмечал, что у актрисы Татьяны Васильевой были поражены легкие. По информации канала, рентген грудной клетки выявил у 76-летней артистки пневмосклероз, при котором легочная ткань была уплотнена, а объем легкого был уменьшен. Сама Васильева не комментировала эту информацию.