Mash: Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Татьяна Васильева

Telegram-канал Mash сообщает, что актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. По информации канала, врачи не нашли у 76-летней артистки никаких осложнений. Утверждается, что она продолжает находиться в стационаре. Сама Васильева эту информацию не подтверждала.

По данным Mash, актрисе стало плохо после подъема с кровати — у нее закружилась голова, появилась неустойчивость при ходьбе. Женщина попросила невестку вызвать ей врачей. Те забрали ее в больницу, после чего сделали КТ головного мозга. Процедура не выявила никаких осложнений. В публикации говорится, что сама Васильева связывает плохое самочувствие со стрессом.

Накануне Mash сообщил, что актрису Марину Неелову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, по информации канала, все постановки с ее участием в московском театре «Современник» отменили. Как заявила заслуженная артистка России Мария Аниканова, Неелова «здоровее всех нас». Она предположила, что госпитализация артистки связана с плановым обследованием или операцией.