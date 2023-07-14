SHOT: у Татьяны Васильевой поражены легкие

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Татьяна Васильева

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что у актрисы Татьяны Васильевой поражены легкие. По информации канала, рентген грудной клетки выявил у 76-летней артистки пневмосклероз, при котором легочная ткань уплотнена, а объем легкого уменьшен. Сама Васильева не комментировала эту информацию.

По данным SHOT, актрису доставили в больницу из-за проблем с мозгом. Как выяснилось позднее, в мозг мог просто не поступать кислород из-за сниженной вентиляции. При этом источник канала утверждает, что сейчас Васильевой не требуется аппарат ИВЛ.

О том, что Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести, ранее сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, врачи не нашли у 76-летней артистки никаких осложнений. В публикации говорится, что сама Васильева связывает плохое самочувствие со стрессом.

Тем временем источник Telegram-канала SHOT утверждает, что у Васильевой возникли проблемы с питанием головного мозга. По его словам, у актрисы диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы, при котором уменьшается кровоснабжение артерий и человек падает в обморок. По данным SHOT, в начале июня Васильева потеряла сознание на улице и упала на правую руку, позднее ей накладывали гипс.

Сама Васильева подтвердила факт госпитализации. По ее словам, ей сделали укол в больнице, после чего ей стало лучше. Артистку отправили домой. Васильева подчеркнула, что чувствует себя хорошо.