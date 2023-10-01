В Праге переименовали улицу советского маршала Конева

Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Прага, Чехия

Улице советского маршала Ивана Конева в Праге присвоили имя Карела Гартига — первого старосты населенного пункта Жижков, на территории которого находилась улица, сообщает Чешское радио. Власти города приняли решение еще 19 июня, однако замена табличек начнется лишь 2 октября.

Имя советского маршала Ивана Конева улица в районе Жижков носила с 1947 года. Решением мэрии Праги от 19 июня этого года улица переименована. На табличках, которые в понедельник начнут развешиваться на домах улицы, будет имя Карела Гартига, бывшего в конце XIX века первым старостой (главой) населенного пункта Жижков, на территории которого тогда находилась улица, — сообщает Чешское радио.

На данной улице проживают порядка пяти тысяч граждан. Всех их обязали обменять свои личные, служебные и фирменные документы в течение шести месяцев. Переоформление бумаг власти города произведут бесплатно.

Улицу в столице Чехии назвали в честь Конева спустя два года после освобождения города в 1945 году от гитлеровцев. В операции принял участие 1-й Украинский фронт, которым командовал советский маршал.

Ранее сообщалось, что четыре памятника советским воинам демонтировали во Львовской области. Так, были снесены монументы посвященные солдатам и летчикам СССР, в населенных пунктах Добросин, Великий Любень, Магеров и Коропуж.