Во Львовской области снесли памятники советским солдатам и летчикам ТАСС: во Львовской области снесли четыре советских памятника

Во Львовской области на западе Украины демонтировали четыре памятника советским воинам, соответствующая информация размещена в Telegram-канале «Деколонизация. Украина», на это обращает внимание ТАСС. По имеющимся данным, были снесены монументы, посвященные солдатам и летчикам СССР, в населенных пунктах Добросин, Великий Любень, Магеров и Коропуж.

По информации Львовской областной военной администрации, всего с начала 2023 года в регионе ликвидировано более 190 советских памятников и мемориальных досок. Глава администрации Максим Козицкий заявил, что до конца года года власти намерены избавиться от всех монументов советской эпохи.

Переименование и демонтаж памятников советской эпохи ведется на Украине с 2015 года, когда был принят закон о декоммунизации. До 2022 года в стране были ликвидированы более 2,5 тысячи монументов, изменено название более 900 населенных пунктов и порядка 50 тысяч улиц.

С началом СВО власти Украины также начали борьбу с тем, что имеет отношение к России. Так, сообщалось, что в центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову. В городе Шепетовке Хмельницкой области Украины был демонтирован памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому. По информации министерства культуры страны, на Украине к настоящему времени изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.