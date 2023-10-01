30 сентября в возрасте 86 лет ушел из жизни народный артист РФ Виталий Коняев. О смерти актера сообщили в Государственном академическом Малом театре, в котором он служил 65 лет.
Коняев был выпускником Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина. Впоследствии он преподавал в этом учебном заведении, в том числе вел сценическое фехтование. Он также работал педагогом в Международном славянском институте им. Державина и МГУ.
В фильмографии актера насчитывается более 40 кинокартин. Самую запоминающуюся роль он сыграл в драме «Тишина». В ней Коняев перевоплотился в командира артиллерийской батареи Сергея Вохминцева.
Прославился актер и своей игрой на сцене театра. Среди самых знаменитых его ролей Вральман из «Недоросля», попечитель богоугодных заведений Артемий Земляника из «Ревизора», профессор Милосердов из «Дороги в ад», царь Салтан из «Сказки о царе Салтане», Акинфиев из «Порт-Артура» и многие другие.
В 1974 году Коняев получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 1998-м он стал народным артистом РФ, а в 2006 году был удостоен ордена Дружбы.
В театре Коняева называли человеком с ярко выраженной индивидуальностью и редким обаяниям. Он имел широчайший творческий диапазон и превосходно исполнял роли как комиков, так и лирических героев. В прощальном сообщении руководство Малого театра отметило, что таких актеров, как Коняев единицы.
Он был дважды женат. Первая супруга, артистка Нина Дробышева, родила ему дочь Елену, которая пошла по стопам отца. Сын Дмитрий от второй супруги, Татьяны, посвятил себя политологии.
Каким был Коняев в жизни и на сцене — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Народный артист России, актер Виталий Коняев (справа) во время сбора труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актер Виталий Коняев во время сбора труппы Малого театра, посвященного началу 264-го сезона
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фотография народного артиста России, актера Виталия Коняева на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин (в центре) и актеры Виталий Коняев и Людмила Титова на гала-концерте, посвященном открытию Исторической сцены в Государственном академическом Малом театре
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Актер Виталий Коняев (справа) на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москве
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Актеры Виталий Коняев (слева) и Сергей Еремеев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москве
Фото: Тимофеев/РИА Новости
Актеры Виталий Коняев (слева) и Георгий Мартынюк (справа) в фильме «Тишина»
Фото: РИА Новости
Кадр из художественного фильма «Тишина», снятого в 1962 году режиссером Владимиром Басовым по одноименному роману Юрия Бондарева. В роли Аси - актриса Наталья Величко, в роли Сергея - актер Виталий Коняев
Фото: РИА Новости
Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (слева) и Лариса Лужина в роли Нины (справа) в фильме Владимира Басова «Тишина»
Фото: РИА Новости
Актеры Виталий Коняев в роли Сергея (справа) и Лариса Лужина в роли Нины (слева) в фильме Владимира Басова «Тишина»