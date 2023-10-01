Умер народный артист РФ Виталий Коняев: фото актера в кино и в жизни

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Народный артист России, актер Виталий Коняев на сборе труппы перед началом 264-го театрального сезона

30 сентября в возрасте 86 лет ушел из жизни народный артист РФ Виталий Коняев. О смерти актера сообщили в Государственном академическом Малом театре, в котором он служил 65 лет.

Коняев был выпускником Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина. Впоследствии он преподавал в этом учебном заведении, в том числе вел сценическое фехтование. Он также работал педагогом в Международном славянском институте им. Державина и МГУ.

В фильмографии актера насчитывается более 40 кинокартин. Самую запоминающуюся роль он сыграл в драме «Тишина». В ней Коняев перевоплотился в командира артиллерийской батареи Сергея Вохминцева.

Прославился актер и своей игрой на сцене театра. Среди самых знаменитых его ролей Вральман из «Недоросля», попечитель богоугодных заведений Артемий Земляника из «Ревизора», профессор Милосердов из «Дороги в ад», царь Салтан из «Сказки о царе Салтане», Акинфиев из «Порт-Артура» и многие другие.

В 1974 году Коняев получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 1998-м он стал народным артистом РФ, а в 2006 году был удостоен ордена Дружбы.

В театре Коняева называли человеком с ярко выраженной индивидуальностью и редким обаяниям. Он имел широчайший творческий диапазон и превосходно исполнял роли как комиков, так и лирических героев. В прощальном сообщении руководство Малого театра отметило, что таких актеров, как Коняев единицы.

Он был дважды женат. Первая супруга, артистка Нина Дробышева, родила ему дочь Елену, которая пошла по стопам отца. Сын Дмитрий от второй супруги, Татьяны, посвятил себя политологии.

Каким был Коняев в жизни и на сцене — в фотогалерее NEWS.ru.