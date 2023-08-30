«Всегда с тобой»: Варшавер обратился к сыну Чуриковой и Панфилова Директор театра «Ленком» обратился к сыну Чуриковой на похоронах Панфилова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Варшавер

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер обратился к сыну актрисы Инны Чуриковой и режиссера Глеба Панфилова Ивану, который в 2023 году потерял обоих родителей. В комментарии NEWS.ru заслуженный деятель искусств подчеркнул, что готов сделать все для его поддержки.

Иван, у тебя были великие родители, и ты это знаешь. Также ты знаешь, что я всегда с тобой, что бы ни случилось. Все, что необходимо, я это сделаю, — сказал Варшавер во время церемонии прощания с Панфиловым.

Глеб Панфилов скончался в минувшую субботу, 26 августа. Ему было 89 лет. Постановщик был известен зрителям по фильмам «Начало», «Без вины виноватые» и «Иван Денисович». В 1986 году он дебютировал как театральный режиссер в театре «Ленком» с постановкой «Гамлета», в которой играли ведущие актеры театра.

В мае Панфилова госпитализировали с геморрагическим инсультом. Его доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы, однако дальнейшее лечение проходило в столичном Институте имени Склифосовского.

Чурикова умерла в январе текущего года спустя полгода после того, как оказалась в больнице. Как утверждалось, она неудачно упала. После этого врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости. И ее, и Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.