«Хулиганство — наша профессия»: Хабенский озвучил планы МХТ на 126-й сезон Театр представит 11 премьер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Хабенский

2 сентября МХТ имени А. П. Чехова открыл новый, 126-й сезон. Художественный руководитель театра Константин Хабенский представил труппе обширный план работы. МХТ выпустит 11 премьер на трех сценах и отметит 125-й день рождения, актеры отправятся на гастроли в Японию. Подробности — в материале NEWS.ru.

Хабенский почтил память Мирошниченко

По словам Константина Хабенского, который во второй раз открыл сезон в качестве художественного руководителя театра, труппу ждет насыщенная осень. Главным событием станет день рождения МХТ. 26 октября театру исполнится 125 лет.

«С утра будет традиционная раздача нагрудных знаков „Чайка“ за преданность и служение Московскому художественному театру. Параллельно в этот день будет работать выставка Музея МХАТ», — сказал худрук.

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила коллектив с предстоящим юбилеем. Театр будет развивать лабораторию «АРТХАБ» и продолжит сотрудничество с благотворительными фондами.

В начале мероприятия Хабенский почтил память Ирины Мирошниченко. Актриса скончалась 3 августа. Затем худрук представил труппе новых артистов. К ней присоединились заслуженный артист России Сергей Беляев, Анатолий Кот, Павел Чинарев, Никита Бурячек, Маргарита Якимова и Илья Козырев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истории о женщинах в МХТ

Уже 28 сентября режиссер Юрий Квятковский представит на Малой сцене спектакль «Занавес» по пьесе Андрея Стадникова. По задумке создателей зритель узнает «истинную причину любви к Художественному театру со стороны ее работников». В спектакле будут играть только актрисы из труппы МХТ.

«Это очень интересная история о том, как люди попали в театр, что их держит в театре. В чем сила этого магнита. В прошлом сезоне женщины нашего театра пожаловались, что у них мало работы. Мы исправили ситуацию», — рассказал Константин Хабенский.

По словам актрисы Марии Соковой, занятой в проекте, Андрей Стадников собирал истории женщин театра полтора года. «Он разговаривал со многими женщинами. Артистки, реквизиторы, бухгалтеры, звуковики, билетерши — все рассказывали ему про свою жизнь. И дальше часть этих монологов превратилась в пьесу. Это монологи женщин, с которыми мы работаем бок о бок, но не всегда даже знаем, как их зовут, — они просто удивительны! Такое чувство, будто человек драгоценные бусы собрал», — объяснила Сокова.

Какие спектакли еще будут идти на сцене МХТ

26 октября режиссер Денис Азаров представит постановку «9-й ряд. 10-е, 11-е место» по пьесе Юлии Поспеловой, написанной специально к 125-летию МХТ. По задумке авторов, действие происходит в театре в разные годы. На сцене появятся основатели, артисты и другие сотрудники МХТ.

Главным событием Основной сцены станет спектакль Петра Шерешевского «Маскарад с закрытыми глазами» по мотивам пьесы Михаила Лермонтова «Маскарад».

Во второй половине сезона режиссер Юрий Муравицкий поставит пьесу «Как вам это понравится» по Уильяму Шекспиру, а Хабенский приступит к репетициям «одной небезызвестной пьесы, также связанной с Московским художественным театром», название которой он пока не сообщил.

Кроме того, Марина Брусникина готовит на Малой сцене спектакль «Мое имя вам ничего не скажет» по письмам в Художественный театр, Елизавета Бондарь — «Голод», а Марат Гацалов — постановку «Стоики». В конце сезона к репетициям приступит режиссер Антон Федоров, но название спектакля пока держится в секрете. На Новой сцене режиссер Татьяна Архипцева представит спектакль «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето» по пьесе Ярославы Пулинович. В главной роли — Ольга Яковлева.

В этом сезоне состоятся две сессии проекта «АРТХАБ»: в ноябре — январе лаборатория сочинительского театра на тему «Воспоминания о будущем» и весенне-летняя лаборатория, посвященная А. С. Пушкину, его жизни и его произведениям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Константин Хабенский

Где пройдут гастроли МХТ

В 126-м сезоне труппа отправится на гастроли в Казахстан, Минск, Тверь, Балашов, Казань, Уфу, Красноярск, проведет традиционные обменные гастроли с Санкт-Петербургом и привезет в Токио спектакль «Дуэль» по А. П. Чехову.

Один из старейших актеров МХТ Станислав Любшин, который в этом году отметил 90-летие, рассказал корреспонденту NEWS.ru, что с радостью и воодушевлением приходит на каждый сбор труппы.

«Это мой 43-й сезон. Всегда интересно наблюдать за тем, куда движется театр с новым театральным годом. Мне, как старику сцены, приятно видеть классические названия в репертуаре и горящие глаза молодых актеров», — рассказал Станислав Андреевич.

«МХТ — первый театр страны»

По словам Константина Хабенского, у МХТ далекоидущие планы на ближайшие годы. «Из теоремы нам нужно перейти в аксиому, что МХТ — первый театр страны. Мы хотим дать место эксперименту, дать простор для творчества тем, кто близок с МХТ, но и оставить место для фантазии и хулиганства. Хулиганство — это наша профессия. Я был так воспитан своим мастером и стараюсь нести это знание людям», — сказал Хабенский NEWS.ru.

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