Сегодня, 7 августа в МХТ имени Чехова прошло прощание с актрисой Ириной Мирошниченко. Друзья и коллеги проводили артистку в последний путь. Она скончалась после осложнений гриппа: болезнь негативно сказалась на сердце. Мирошниченко был 81 год.
В зале театра, в котором много лет играла актриса, собрались Константин Хабенский, Марина Зудина, Лев Лещенко, Михаил Швыдкой, Евгений Герасимов, Авангард Леонтьев, министр культуры России Ольга Любимова, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и многие другие. Вдова Олега Табакова, который умер в 2018 году, произнесла трогательную речь, посвященную Мирошниченко.
«Хочется плакать. Знаю, что сейчас ее душа с нами. Она все слышит, видит нас. Ирина Петровна, дорогая! Вы из последних актрис, которые были для многих примером для подражания. Как рассказывала моя мама, она хотела такую же прическу, как у вас, хотела одеваться так, как вы...Когда человек уходит в другое измерение, он не вспоминает о ролях, а глобальную любовь к своему призванию. Жизнь Ирины Петровны — это глобальная любовь», — отметила Зудина.
Она также призналась, что верит в потустороннюю жизнь и попросила актрису передать привет Табакову. «Нам его очень не хватает. Теперь нам не будет хватать и вас», — добавила Зудина.
После отпевания в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.
Фото с прощания с Ириной Мирошниченко — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкойна церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Лев Лещенко на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Марина Зудина на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова