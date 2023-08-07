«Хочется плакать»: фото Лещенко, Зудиной на прощании с Мирошниченко Актриса скончалась на прошлой неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова

Сегодня, 7 августа в МХТ имени Чехова прошло прощание с актрисой Ириной Мирошниченко. Друзья и коллеги проводили артистку в последний путь. Она скончалась после осложнений гриппа: болезнь негативно сказалась на сердце. Мирошниченко был 81 год.

В зале театра, в котором много лет играла актриса, собрались Константин Хабенский, Марина Зудина, Лев Лещенко, Михаил Швыдкой, Евгений Герасимов, Авангард Леонтьев, министр культуры России Ольга Любимова, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и многие другие. Вдова Олега Табакова, который умер в 2018 году, произнесла трогательную речь, посвященную Мирошниченко.

«Хочется плакать. Знаю, что сейчас ее душа с нами. Она все слышит, видит нас. Ирина Петровна, дорогая! Вы из последних актрис, которые были для многих примером для подражания. Как рассказывала моя мама, она хотела такую же прическу, как у вас, хотела одеваться так, как вы...Когда человек уходит в другое измерение, он не вспоминает о ролях, а глобальную любовь к своему призванию. Жизнь Ирины Петровны — это глобальная любовь», — отметила Зудина.

Она также призналась, что верит в потустороннюю жизнь и попросила актрису передать привет Табакову. «Нам его очень не хватает. Теперь нам не будет хватать и вас», — добавила Зудина.

После отпевания в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.

Фото с прощания с Ириной Мирошниченко — в галерее NEWS.ru.