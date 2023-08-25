В РАМТ назначили главного режиссера Главным режиссером РАМТа стала Марина Брусникина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Брусникина

Главным режиссером Российского акaдемического Молодежного театра (РАМТ) стала Марина Брусникина, соoбщил на сборе труппы художественный руководитель театра Алeксей Бородин. Он также сообщил, что театр откроет сезон 30 августа спектаклем «Дни Савелия», поставленного Брусникиной.

Хотел представить вам нового главного режиссера. Это Марина Станиславовна Брусникина, — сказал худрук.

Он отметил творческий потенциал и человеческие качеcтва Брусникиной и сообщил, что она ставит в театре уже свой пятый cпектакль.

Марина Брусникина в 1982 году окончила Школу-студию МХАТ. В 1985 году была принята в труппу Художественного театра, где состояла по 2003 год и сыграла около 40 ролей. Снималась в кино, среди картин с ее участием – «Сюжет для двух рассказов», «Закон и порядок», «Метод Фрейда-2», «Ищейка», «Воскресенье» и другие.

Ранее писатель Борис Акунин сообщил, что его имя пропало с афиш его спектаклей в Российском молодежном академическом театре (РАМТ). При этом он отметил, что не осуждает политику учреждения, так как художественный руководитель объяснил ситуацию давлением со стороны властей. Писатель подчеркнул, что дорожит российскими зрителями, поэтому не потребовал, чтобы его «безымянные спектакли» сняли с репертуара. Акунин подчеркнул, что со «своей российской аудиторией» по собственной инициативе «ни за что не расстанется».