Имя Акунина пропало с афиш его спектаклей в РАМТ

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Борис Акунин

Писатель Борис Акунин сообщил, что его имя пропало с афиш его спектаклей в Российском молодежном академическом театре (РАМТ). При этом он отметил, что не осуждает политику учреждения — художественный руководитель объяснил ситуацию давлением со стороны властей.

Я, признаюсь, сначала расхохотался, потому что идея афиши без имени показалась мне очень смешной. «Слова народные». Но Алексею Владимировичу было явно не до смеха, и я ответил: «Поступайте, как для вас лучше», — рассказал Акунин.

Писатель подчеркнул, что дорожит российскими зрителями, поэтому не потребовал, чтобы его «безымянные спектакли» сняли с репертуара. Акунин подчеркнул, что со «своей российской аудиторией» по собственной инициативе «ни за что не расстанется».

Акунин также добавил, что до тех пор, пока постановки не запретят, «пусть идут даже бесплатно». Он уточнил, что с неоплаченными «авторскими» он уже столкнулся — Александринский театр ранее с извинениями сообщил писателю, что из-за санкций не сможет выполнить условия договора — и ответил учреждению: «Ничего, не проблема».

При этом Акунин напомнил, что многократно заявлял в интервью зарубежной прессе и в выступлениях, что «культурный бойкот России — ошибка».

В июне магазин «Молодая гвардия» в Москве снял с продажи книги писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили). В качестве ответной меры издательство «Захаров» решило изъять из торговой точки все свои книги «некогда любимого» автора.